Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Affaitati, l’incontro tra progettisti, amministratori, studiosi e architetti invitati a “Pensare la città” per condividere visioni intorno a un insieme di elementi morfologici, fisici, storici e culturali con cui dialoga l’uomo all’interno di un contesto urbano, definendo e aggiornando il concetto stesso di città; l’incontro nasce nell’ambito del progetto Giovani in centro, progetto del Comune di Cremona per la rigenerazione del centro storico – nella zona delimitata dall’ex cinta muraria medievale, lungo l’asse nord-sud che collega il tracciato dell’ex pubblico passeggio alla zona centrale della piazza Duomo – con un imponente lavoro di ripensamento e riuso degli spazi in abbandono, attraverso una strategia di sviluppo urbano sostenibile, reso possibile grazie a fondi derivanti dal Pnrr.

Oltre agli interventi materiali, tuttavia, Giovani in centro intende investire nel capitale immateriale e umano della città: il progetto ambisce ad avere soprattutto un impatto sociale, culturale ed economico su un intero quartiere del centro storico, attraverso interventi che possano essere al servizio prima di tutto della fascia di popolazione più giovane della città – bambini, adolescenti, ragazzi, studenti, giovani famiglie – e attrattiva verso pubblici esterni – studenti fuori sede, lavoratori.

All’appuntamento hanno partecipato alcuni degli architetti coinvolti nei progetti cittadini: Mario Cucinella, Lamberto Rossi, Stefano Peyretti e Vincenzo Sidoti.

Presenti anche Gabriele Barucca (Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Mantova e Lodi), Isabella Inti (Politecnico di Milano), Giuseppe Landi, (Politecnico di Milano), Federica Marzuoli (Regione Lombardia), Angelo Micheli (architetto, Terre di Cremona), Maurizio Ori, (Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Cremona), con la moderazione di Silvia Botti (One Works Foundation).

