Schianto tra tre veicoli in via Milano, all’altezza dell’incrocio con via Valcamonica. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di martedì, poco prima delle 13. Tutto è iniziato con il tamponamento di un’auto ferma, con il coinvolgimento, poi, di una terza vettura. Quattro le persone coinvolte, tra i 20 e i 66 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, mentre per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona, che si è occupata anche di gestire il traffico, piuttosto intenso, essendo l’ora di punta.

© Riproduzione riservata