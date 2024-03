Momenti di confusione questa mattina, attorno alle 8 in piazza Lodi per un litigio tra ragazzini. Alcuni passanti hanno notato una certa agitazione e hanno allertato le forze dell’ordine, intervenute con una pattuglia della polizia Locale e con la Volante della Polizia. Nulla di grave, ma preoccupazione dei residenti per la frequenza di episodi simili, in una piazza spesso al centro delle polemiche per episodi di disturbo serale e su cui il Comune sta per intervenire con il progetto urbanistico di rigenerazione urbana “Giovani in centro”.

