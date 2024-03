Questa mattina i Carabinieri della stazione di San Daniele Po hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Napoli, un uomo di 42 anni, pluripregiudicato.

L’uomo dovrà scontare un cumulo di pena detentiva di quasi tre anni di reclusione relativo a diverse condanne divenute esecutive, per evasione, furto e altro.

I fatti reato erano stati commessi e accertati in provincia di Napoli ed erano evasioni dagli arresti domiciliari o furti in esercizi commerciali. L’uomo, che aveva già una serie di condanne a carico, nel 2017 era stato condannato in via definitiva a ulteriori otto mesi di reclusione. Per tale motivo, a seguito di un provvedimento di unificazione delle varie pene concorrenti, la condamma complessiva complessiva da espiare era diventata di quasi tre anni di reclusione. Tenuto conto della condotta tenuta negli ultimi anni, si era visto rigettare tutte le richieste avanzate al fine di ottenere le misure alternative alla detenzione.

Nel frattempo aveva spostato la sua residenza nel paese cremonese e quando la Procura di Napoli ha emesso l’ordine di carcerazione disponendo l’accompagnamento dell’uomo in carcere.

