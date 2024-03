Acqua, un bene per tutti: questo è stato il leit motiv dell’evento svoltosi nel pomeriggio di mercoledì al Cinema Teatro Filo di Cremona, organizzato da Padania Acque insieme al Rotary Club Cremona e Fondazione Banca dell’Acqua Ets con il patrocinio della Provincia e del Comune di Cremona, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua, ricorrenza internazionale che si festeggia il 22 marzo.

Un momento di incontro e di scambio, ma anche l’occasione per parlare di alcune importanti realtà, come il lavoro di Fondazione Banca dell’Acqua, a sostegno delle persone che a causa di condizioni di fragilità non riescono a pagare le bollette dell’acqua.

Come ha spiegato il presidente, Angelo Mantovani, il problema della morosità incolpevole “è in grande aumento”. Tanto che, se dalla sua apertura la fondazione ha aiutato oltre 250 famiglie, offrendo la possibilità di svolgere lavori socialmente utili per saldare le bollette dell’acqua arretrate, oggi “ogni anno abbiamo 45 nuovi casi”. Numeri importanti, che lasciano comprendere quanto difficile sia la situazione.

Un’altra importante esperienza di cui si è parlato durante il convegno, è stata l’impegno del Rotary Club Cremona nell’implementazione del progetto Era, diretto alle giovani generazioni. “Era è acronimo di Educazione Rispetto e Ambiente, ed è un progetto orientato ai ragazzi delle scuole superiori” ha detto il presidente Claudio Bodini. “Si tratta di una sorta di alternanza scuola-lavoro, che vuole sensibilizzare su tematiche importanti, come quella della sostenibilità, ma anche lavorare sull’orientamento. Vogliamo dare una visione delle aziend del territorio”.

Sono otto gli istituti coinvolti nel Cremonese, e altrettante classi. Il progetto sarà articolato per fasi. Agli studenti di una classe, a scelta di ogni istituto secondario di secondo grado aderente al progetto, viene data l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita che inizia, nella prima fase, con un programma di formazione in aula, attraverso delle video lezioni che, esplorando diversi contesti aziendali ed istituzionali del territorio, evidenziano le migliori pratiche di sostenibilità ambientale.

Segue la fase di Sperimentazione, nella quale gli studenti sperimentano l’insegnamento attraverso una vera e propria lezione tenuta tutte le classi dello stesso istituto. Gli studenti, suddivisi in team somministreranno ai loro compagni un questionario preventivamente predisposto, una volta terminata la risposta, nella seconda parte, procederanno all’illustrazione dei temi ambientali toccati dal questionario.

Successivamente, dopo la raccolta dei risultati del questionario, i singoli team, autonomamente procedono, in smart working, all’analisi delle risposte e ne rappresentano, attraverso un elaborato in power point, con grafici e commenti, i risultati dell’indagine di mercato.

Terminata l’analisi dell’indagine, attraverso l’elaborato da loro predisposto in power point, i team, a turno, espongono pubblicamente alla classe, il loro lavoro. Infine viene predisposto un lavoro di gruppo attraverso la condivisione dei singoli elaborati al fine di predisporre una presentazione unica di classe che sarà oggetto di una serata dedicata al Rotary Club di riferimento.

Alle presentazioni è seguita una tavola rotonda dal tema “Impegno, sostenibilità e inclusione sociale come servizio alla comunità e all’umanità”, che ha visto la partecipazione di Alessandro Lanfranchi, amministratore delegato di Padania Acque, Ida Maria Ada Ramponi, direttore generale di Ats Val Padana, Claudio Bodini, Donata Rosa Bertoletti, presidente di Auser Cremona, referente Forum Provinciale del Terzo Settore e consigliere di Fondazione Banca dell’Acqua, don Pier Luigi Codazzi, incaricato diocesano per la pastorale caritativa e direttore della Caritas cremonese.

Un momento di riflessione e di confronto sulla necessità di promuovere una società che vuole essere comunità dove lo sviluppo, la sostenibilità e l’inclusione sociale possano guidare scelte e azioni responsabili, gesti di attenzione e cura nei confronti delle persone, dell’ambiente e del territorio.

In conclusione è intervenuta Simona Pasquali, assessore alla Mobilità Sostenibile, Ambiente e Protezione Civile del Comune di Cremona, mentre l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini ha mandato i propri saluti con un videomessaggio.

LaBos

© Riproduzione riservata