E’ stata rintracciata da una pattuglia dei Carabinieri una ragazza minorenne che si era allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. E’ accaduto ieri, quando i militari del Comando Stazione di Casalbuttano, in servizio perlustrativo, mentre stavano monitorando il territorio in località Riva Oglio tra la frazione di Cignone e Corte de Cortesi, hanno avvistato la ragazza, di cui erano già state diramate le ricerche a seguito della denuncia di scomparsa effettuata dalla madre. Il gesto è riconducibile a problematiche adolescenziali, la minore è in buone condizioni fisiche ed è stata affidata ai genitori.

