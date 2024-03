A Bonemerse il sindaco uscente Luca Ferrarini conferma la sua disponibilità alla candidatura per il secondo mandato. Il rinnovato sostegno è venuto dal gruppo che già nel 2019 lo ha convinto a mettersi a disposizione del Comune alle porte di Cremona. Già avviati gli incontri con le persone che vogliono contribuire nel delineare il programma di una lista che manterrà simbolo e denominazione attuali, “Bonemerse Patti Civici”, a ribadire la natura civica della formazione politica che ha nella buona ed efficace amministrazione il primo e più importante obiettivo.

“La nostra esperienza amministrativa, come gruppo di maggioranza – afferma Ferrarini – è iniziata nel 2019 e ha avuto un battesimo del fuoco difficile, il covid, seguito dalle difficoltà della guerra in Europa, ma posso in coscienza affermare che l’Amministrazione, che ho l’onore di guidare, ha sempre cercato di far fronte alle problematiche, ereditate e nuove, con la massima dedizione, inoltre ha fatto davvero il possibile per essere sempre presente e disponibile con i cittadini”.

“In questi anni -continua – conseguito un patrimonio di conoscenza e di esperienza prezioso riguardo agli argomenti burocratici e normativi, ma soprattutto alle criticità e alle risorse di Bonemerse: un patrimonio che deve essere messo a disposizione della Comunità. L’impegno di questa Amministrazione è stato costante per il miglioramento dei servizi, c’è stata un’attenzione continua per il patrimonio comunale, agli investimenti anche grazie alla partecipazione a bandi, inoltre non si contano le opere di piccola e grande manutenzione che sono state compiute: in questo ambito posso ricordare, solo come esempio, la ristrutturazione del sotterraneo e del tetto alto della scuola elementare, la messa a norma della palestra comunale, il rifacimento del tetto del municipio, gli stanziamenti sugli asfalti e sulla manutenzione delle strade, l’installazione dei pannelli solari sul tetto della scuola materna, il grande investimento sul Parco Euro che darà ai Bonemersesi la possibilità di avere un luogo adatto per ospitare manifestazioni ed eventi. L’impegno e l’intenzione di Bonemerse – Patti Civici è quello di continuare su questa strada: presenza e disponibilità degli Amministratori e miglioramento dei servizi e degli spazi al servizio dei Cittadini di Bonemerse.

