Martedi prossimo 26 marzo alle ore 20,45 al cineteatro Filo di Cremona verrà presentato “Maka”, docufilm del regista Elia Moutamid ispirato alla storia di Geneviebe Makaping, prima donna nera ad aver ricevuto un dottorato e ad essere diventata direttrice di un quotidiano in Italia.

Il documentario, ispirato alla biografia e al pensiero di Maka, racconta la sua dolorosa storia di migrazione dal Camerun attraverso il deserto, l’arrivo in Calabria nel 1982 in seguito alla tragica morte del compagno di viaggio, il successo come giornalista e conduttrice televisiva, il recente trasferimento e l’attuale attività di insegnante a Mantova.

L’incontro è organizzato dal Comitato Pari Opportunità dall’Ordine degli Avvocati di Cremona e vedrà la partecipazione di Alessio Romanelli, presidente ordine Avvocati, dell’assessore Rosita Viola, di Giulia Zambelloni, presidente Camera Civile di Cremona, Marida Brignani, presidente Sorptimist club di Cremona, Rita Garavelli, presidente Lions Club Cremona Stradivari.

Introduce Pia Gerevini, presidente CPO Ordine Avvocati di Cremona.

© Riproduzione riservata