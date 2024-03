Un nuovo servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti è stato concluso dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di hashish di un uomo di 42 anni, con precedenti di polizia a carico, e con la segnalazione alla Prefettura di un consumatore di droga di 26 anni, con precedenti di polizia a carico.

Il pomeriggio del 21 marzo, poco prima delle 18.00, la pattuglia della Radiomobile, durante il normale servizio di vigilanza, nel passare in viale Trento e Trieste, nel pressi dell’ingresso del parco del Vecchio Passeggio, ha notato due persone che litigavano verbalmente in maniera animata. Si sono fermati per capire il motivo del litigio e hanno identificati i due uomini. Il 26enne, durante quelle fasi, ha consegnato ai Carabinieri un involucro contenente dell’hashish che aveva appena ricevuto dal 42enne. Poi entrambi hanno spiegato che stavano litigando per le modalità di pagamento dello stupefacente e per un debito precedente che doveva ancora essere saldato. Le successive perquisizioni personali e dell’auto di uno dei due non hanno consentito di trovare altro.

Al termine delle attività, i militari hanno sequestrato lo stupefacente, ovvero quasi 7 grammi di hashish, e hanno denunciato il 42enne per la cessione della droga al 26enne, che è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore.

