Era il 24 marzo 1903 quando un gruppo di amici fondava l’Unione Sportiva Cremonese alla trattoria “la Veresina” di piazza Sant’Angelo, a Cremona. Una data speciale, impressa nella memoria di tutti i tifosi grigiorossi. Oggi, 24 marzo 2024, il club festeggia il suo 121° compleanno, un traguardo senza dubbio importante per una delle società più antiche del panorama calcistico italiano.

Fu un gruppo di amici, si diceva, a fondare la Cremo, con Emilio Faia eletto come primo presidente e i colori bianco e lilla (diventati presto grigio e rosso) inizialmente scelti per rappresentarla. Da quel 24 marzo 1903 la squadra di calcio della nostra città di strada ne ha fatta.

121 anni ininterrotti di storia, caratterizzati da grandi personaggi e prestigiosi traguardi. Dal portiere Giovanni Zini, morto durante la prima guerra mondiale e al quale oggi è intitolato lo stadio di Cremona, a grandi campioni che in grigiorosso hanno spiccato il volo: Giacomo Mari da Vescovato, Pasquale Vivolo, Franco Zaglio, Erminio Favalli (che con la Cremo ha scritto pagine di storia prima da calciatore, poi da dirigente), Aristide Guarneri, Emiliano Mondonico, Antonio Cabrini, Cesare Prandelli, Gianluca Vialli (scomparso poco più di un anno fa), tanto per citarne soltanto qualcuno.

8 partecipazioni al campionato di Serie A (l’ultima nel 2022-2023) e 32 a quello di Serie B, con l’epico trionfo nel tempio di Wembley, il 27 marzo 1993, nella finale di Coppa Anglo-Italiana contro il Derby County con Gigi Simoni in panchina. Un successo che rappresenta il punto più alto toccato durante l’era Domenico Luzzara, presidente grigiorosso per più di trent’anni.

E a proposito di grandi presidenti, la Cremonese dal 2007 è in mano al Cavalier Giovanni Arvedi che, dopo averla salvata dal fallimento, l’ha rilanciata fino alla Serie A, raggiunta nel 2022. Ma oltre agli investimenti calcistici, non vanno dimenticati quelli per la costruzione di un nuovo centro sportivo e il rifacimento dello stadio Zini, reso un vero e proprio gioiellino. Dopo 17 anni di presidenza, Arvedi ha reso quello grigiorosso uno dei top club nel panorama calcistico italiano.

Mauro Maffezzoni

