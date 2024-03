Alla Caserma “Col di Lana”, sede del 10° reggimento genio guastatori, si è svolto un evento benefico a favore dell’associazione per il bambino in ospedale “ABIO Cremona”. Il personale dell’Esercito Italiano, di stanza a Cremona, si è fatto promotore di una raccolta fondi all’interno della caserma, con lo scopo di poter offrire un concreto aiuto alla organizzazione benefica. In particolare, l’associazione “ABIO” opera grazie al lavoro di tutti i volontari, impegnati a ridurre al minimo il rischio di trauma rappresentato dal ricovero in ospedale, del bambino e dell’adolescente, fornendo anche sostegno alle loro famiglie.

Il successo dell’evento risiede nei forti valori morali propri di ogni singolo militare; lo slancio e la determinazione con cui ci si prodiga ad aiutare il prossimo, soprattutto se in difficoltà, attestano quanto sia profondo il sentimento di solidarietà verso tutti quei bambini che, a causa di una degenza, stanno vivendo un periodo complicato poiché lontani dalla loro normale quotidianità.

Un ulteriore valore aggiunto all’opera benefica è stato l’importante contributo fornito da un’azienda locale, che ha offerto, a titolo gratuito, dei dolci pasquali per tutti i gentili ospiti intervenuti. Il Colonnello Vincenzo Criscuolo, comandante del 10° reggimento genio guastatori, dopo il discorso di presentazione dell’evento, ha consegnato alla presidente di ABIO, signora Marina Gerevini, il simbolico assegno, a testimonianza della cifra raccolta. La presidente Gerevini ha sentitamente ringraziato i guastatori dell’Esercito per quanto fatto.

