L’onorevole Riccardo De Corato, membro della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, è stato in visita a Cremona nel pomeriggio di lunedì, per supportare la candidatura a sindaco di Alessandro Portesani. Ad accompagnarli, anche il consigliere regionale Marcello Ventura (Fratelli d’ITalia), con cui hanno visitato alcuni quartieri, dove i cittadini hanno segnalato problemi di sicurezza.

“Credo che uno dei temi importanti in questo periodo per la Lombardia, ma anche per Cremona, sia quello della sicurezza della città” ha detto De Corato, che iniseme al candidato sindaco si è recato in largo Ragazzi del 99 e al parco Rita Levi Montalcini, per parlare con i residenti. “Possiamo fare tante cose in una città. Si può aumentare il verde, ristrutturare i quartieri popolari, fare interventi urbanistici… ma se le fasce deboli, come donne e anziani, hanno paura e si chiudono in casa, quello che facciamo per migliorare la qualità della vita dei cremonesi viene annullato dalla paura”.

Per , bisogna quindi agire: “Per eliminare la paura, una delle ricette più importanti è il presidio del territorio da parte delle divise. Ci vogliono più agenti di polzia locale, che abbiano strumenti adatti a intervenire e, ove vi fosse la necessità, anche l’impiego di militari, che in alcune città, come Milano, sono serviti a far dinminuire i reati del 40%”.

E sebbene Cremona sotto il profilo della sicurezza sia una delle città più tranquille, la percezione spesso è alterata. D’altro canto, per De Corato, “la criminologia è una materia che molte volte non ha una percezione rapida da parte di chi amministra e chi è al governo delle città. Bisogna essere attenti a tutto quello che accade e soprattutto alla prevenzione, perchè quando i fenomeni delinquenziali iniziano a diventare abituali, diventa più difficile reagire. Per questo credo che gli amministratori debbano essere in grado di mettere in campo una seria prevenzione”.

Tematiche su cui Portesani ha intenzione di impegnarsi nel proprio programma: “La coalizione di centrodestra intende proporre delle misure concrete e immediate di potenziamento della percezione di sicurezza in città, come il ripristino dell’organico della Polizia Locale, che oggi non ha sufficienti risorse umane per garantire un adeguato presidio del territorio” ha sottolineato il candidato. “Sarà importante anche dotare gli agenti di tutte le attrezzature di cui hanno bisogno, come auto e nuove tecnologie, come ad esempio le bodycam. Bisognerà anche fare azioni di prevenzione, oltree che di contrasto dei fenomeni di illegalità. Vogliamo potenziare le azioni educative tese a prevenire consumo e vendita di sostanze stupefacenti”.

Una ricetta che, per De Corato, è “quella giusta per una città importante per la Lombardia come Cremona. E’ il cuore della Lombardia e credo che lui potrà essere un valido nostro amministratore”.

Al termine del giro nei quartieri, candidato e deputato si sono recati in Sala Zanoni, dove si è svolto un incontro con i cittadini proprio sul tema della sicurezza.

