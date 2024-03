Venerdì 5 aprile (ore 21), nell’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, il Kiwanis Club Cremona Uno, presieduto da Giuseppe Cristaldi, organizza un concerto a beneficio dell’Unicef. Sarà anche l’occasione di festeggiare i 30 anni del sodalizio cremonese.

Protagonisti d’eccezione sono il violinista Giuseppe Gibboni, 56esimo vincitore del Premio Paganini, in duo con la chitarrista Carlotta Dalia.

Tutti gli incassi andranno all’Unicef, per sostenere la vaccinazione dei bambini contro le gravi malattie che causano morti infantili nei Paesi sottosviluppati. A questo proposito, gli artisti hanno generosamente offerto di suonare senza ricevere alcun compenso, mentre le altre spese saranno coperte dagli sponsor e dallo stesso Kiwanis Club Cremona Uno.

Il concerto sarà per ogni gusto, spaziando dal barocco al tango. Il programma prevede l’esecuzione della Sonata in mi minore per violino e chitarra di Niccolò Paganini; “The Last Rose of Summer” per violino di Heinrich Ernst; la sonata in sol minore “Trillo del Diavolo” di Giuseppe Tartini, qui nell’arrangiamento per violino e chitarra; di Francisco Tarrega il “Capriccio Arabo” per chitarra assieme al notissimo “Asturias” di Isaac Albeniz; ed infine “Histoire du Tango” di Astor Piazzolla.

Giuseppe Gibboni suonerà lo Stradivari 1734 “Scotland University”. Il costo dei biglietti è 25 euro, prenotabili tramite Vivaticket.it oppure direttamente in biglietteria all’Auditorium prima del concerto.

