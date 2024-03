Caos nel pomeriggio sul treno Cremona-Treviglio delle 14.41, che ha interrotto la propria corsa a Crema a causa dell’attivazione, a bordo, di un estintore, da parte di alcuni ignoti. Una bravata, probabilmente, che ha però fatto scattare l’allarme antincendio, e quindi bloccare il treno, che nel frattempo era, fortunatamente, arrivato in stazione. I viaggiatori sono quindi dovuti scendere, in stazione, senza poter proseguire il viaggio.

Non è tutto: il convoglio è stato riportato in deposito per il ripristino, e questo ha provocato la cancellazione delle due corse successive: la Treviglio-Cremona delle 16.06 e la Cremona-Treviglio delle 17.41. lb

