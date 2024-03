Identificati dai Carabinieri due dei tre presunti autori del furto di merce per diverse centinaia di euro commesso, nel dicembre scorso, presso un supermercato di Soresina.

Sono stati denunciati per furto aggravato un uomo e una donna di 27 e 25 anni, con numerosi precedenti di polizia a carico, residenti in provincia di Napoli, ritenuti i responsabili del furto nell’esercizio commerciale.

A metà dicembre scorso, il responsabile della sicurezza di un supermercato di Soresina aveva denunciato il furto riferendo che, alcuni giorni prima, tre persone erano arrivate in auto nel parcheggio, poi erano entrate nel punto vendita. Dalle telecamere di sorveglianza era stato visto che i tre avevano girato a lungo tra le corsie, prendendo diversa merce dai reparti profumeria, cosmetica ed elettronica, per un valore di 700 euro, nascondendo tutto sotto i vestiti e superando le casse senza pagare i prodotti. Poi, erano scappati velocemente a bordo del mezzo.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato le indagini, ricostruendo che i tre avevano commesso altri furti analoghi a Pizzighettone e in provincia di Lodi. Qui una delle donne era stata fermata, identificata e denunciata dai Carabinieri del posto. Per tale motivo, i Carabinieri hanno chiesto e ottenuto le generalità della donna e hanno verificato che si trattava di una di quelle che avrebbe commesso il furto a Soresina.

Poi, anche attraverso la targa del mezzo in uso ai tre, hanno accertato che la donna era stata denunciata un anno fa dai Carabinieri di Crema per un furto analogo. Con lei, in quell’occasione, era presente il 27enne. E dalla comparazione delle fotografie, il 27enne è risultato il secondo presunto autore del furto di Soresina. Per questo motivo, l’uomo e la donna sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per furto aggravato.

