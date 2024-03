Da giovedì si apre il Triduo Pasquale, con la Messa del Crisma, la mattina, concelebrata da tutti i presbiteri della diocesi, che nell’occasione rinnoveranno le promesse sacerdotali. La processione d’ingresso inizierà da palazzo vescovile alle 9.30.

Durante la celebrazione saranno benedetti gli oli santi e saranno ricordati gli anniversari di ordinazione e i presbiteri defunti nell’ultimo anno.

Alle 18 del Giovedì Santo il vescovo presiederà in Cattedrale la Messa in Coena Domini, che verrà trasmessa in diretta tv, con il tradizionale gesto della lavanda dei piedi a un gruppo di neocatecumeni. Al termine della Messa il Santissimo Sacramento sarà portato nella Cappella della Riposizione, dove in serata proseguirà la preghiera di singoli e gruppi.

La giornata del Venerdì Santo si aprirà per il vescovo con la liturgia delle Ore, presieduta alle 8.45 in Cattedrale insieme ai canonici del Capitolo. Alle 18 ci sarà quindi l’azione liturgica della Passione e Morte del Signore, sempre in diretta su Cremona1, caratterizzata dalla lettura dialogata della Passione e dall’adorazione della Croce.

Nella serata del Venerdì Santo, alle 21, per le vie del centro si svolgerà la tradizionale processione cittadina della Sacra Spina.

Anche il Sabato Santo inizierà per il vescovo Napolioni con la liturgia delle Ore alle 8.45 in Cattedrale, in attesa della solenne veglia di Pasqua nella quale saranno conferiti i sacramenti dell’iniziazione cristiana a otto catecumeni adulti. La veglia inizierà alle 21.30 nel cortile del palazzo vescovile con la benedizione del fuoco.

Il giorno di Pasqua alle 9 il vescovo Napolioni celebrerà l’Eucaristia nella casa circondariale di Cremona; quindi alle 11 in Cattedrale presiederà la solenne Messa Pontificale del giorno di Pasqua al termine della quale impartirà la benedizione apostolica con annessa indulgenza plenaria. Potrete seguire tutte le celebrazioni in diretta su Cremona1.

Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata