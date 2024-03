Il meteo non ha aiutato i lavori in parco Sartori, nel cuore del quartuere Po, dove sono iniziati e poi si sono interrotti gli sbancamenti del terreno per il restyling dell’area verde. Da qualche giorno però il cantiere è ripartito, con la posa della nuova pavimentazione dei campetti da basket intitolati a Roby Telli.

Saranno regolamentari per la pratica del basket e polivalenti grazie all’uso di superfici colorate che delimitano gli spazi per i diversi sport. Il terreno rialzato intorno ai campi ospiterà gli spalti e consentirà anche di delimitare l’area dedicata allo sport e di attenuare il rumore.

Resta per ora in stand by la demolizione della scuola materna Martiri della Libertà: il cantiere è già stato consegnato alla ditta che ha vinto l’appalto ma ci sono ritardi tecnici nella stipula dei contratti di subappalto.

Nel frattempo, all’interno del parco sono stati demoliti i percorsi in asfalto, destinati ad essere sostituiti da nuovi vialetti rivestiti di materiale permeabile.

Una sessantina le nuove essenze piantumate nella parte che guarda verso via del Sale e verso la scuola materna.

Tutt’attorno al perimetro è previsto un nuovoin percorso runner erba di circa 600 metri, mentre per i più piccoli ci sarà una serie di attrezzi per attività ludico-ginniche libere, adeguato anche per le persone con difficoltà motorie.

La vegetazione sarà resa più fitta per aumentare l’ombreggiatura soprattutto nelle aree dedicate alle specifiche attività, mentre il perimetro del parco rimarrà libero per non creare barriere tra l’area verde e il resto del quartiere.

L’intervento sui 20mila mq dell’area è finanziato dal Pnrr per un importo complessivo di 326mila euro.

