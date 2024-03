Una piazza che non era veramente tale e che sta finalmente per cambiare volto, quella di Stagno Lombardo dove si intersecano viabilità provinciale (via Pagliari), sagrato della chiesa e gli ingressi al Comune e alle scuole. Sta entrando nel vivo il cantiere di rigenerazione urbana dell’ampio spazio antistante il Municipio, un’opera di cui si parlava da anni, da 500mila euro e finanziata con un contributo regionale ottenuto dal Comune attraverso un bando.

Il progetto, modificato più volte, porta la firma dello Studio Rinnova srl e i lavori sono stati appaltati alla Stabili di Casalmaggiore. Al momento sono in corso gli scavi lungo i marciapiedi, su entrambi i lati: di fronte al municipio, dove sono stati ritrovati i resti della vecchia pesa, e alle scuole. Qui verranno piantumati nuovi alberi ad alto fusto, in continuità con il viale; la pavimentazione verrà realizzata con materiale permeabile e ci sarà anche spazio per inserire elementi di arredo urbano innovativi – sedute e tavolini – in modo da incentivare i momenti di aggregazione.

Proprio questo era l’intento dell’operazione varata oltre un anno fa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mariani. “Abbiamo voluto aumentare gli spazi pedonali, anche se rassicuro subito, non verranno tolti posti auto. Vogliamo però che questa piazza diventi un luogo nel quale poter sostare anche quando batte il sole estivo, aumentando gli spazi in ombra e la permeabilità del suolo. E’ un intervento che aspettavamo da tempo e che finalmente dopo vari ritardi riusciamo ad effettuare”.

Anche la via che dal Forcello conduce in centro paese sarà interessata al rifacimento della pavimentazione, con l’ampliamento del sagrato, oggi sacrificato dal passaggio dei veicoli. Per un lungo tratto il selciato sarà rialzato e rifinito a cubetti di porfido, in modo da rallentare i veicoli e creare un effetto estetico.

Il cantiere durerà ancora qualche mese compatibilmente con il meteo; nel frattempo la viabilità è stata leggermente modificata e via Leonardo da Vinci è diventata a doppio senso di marcia. gbiagi

