Il cremonese Cesare De Lorenzi è stato confermato alla presidenza dell’associazione concessionarie Citroen Italia per altri 3 anni durante la convention a Milano che ha festeggiato i 100 anni del marchio in Italia. Il marchio a doppia punta ha festeggiato il secolo in Italia riunendo i rappresentanti di tutta l’azienda al palazzo del ghiaccio di Milano.

100 anni da quando André Citroen aprì a Milano, in via Gattamelata, la prima sede, comprando l’area dall’imprenditore napoletano Nicola Romeo, che poi a sua volta rilevò l’Alfa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili che diventò Alfa Romeo.

E’ un intreccio di storie tra case automobilistiche che hanno fatto la storia. Intreccio che coinvolge anche il concessionario cremonese e De lorenzi. Ma a Milano si è guardato anche al futuro, con la presentazione dei nuovi modelli.

