È stata rinnovata per altri due anni (fino a luglio 2026) la convenzione New Cobox, siglata due anni fa tra Crit Comune e Aem e confermata oggi alla luce degli ottimi risultati. Un accordo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e da Aem, proprietario di parte degli spazi del coworking al primo piano del Distretto dell’Innovazione, per promuovere il Crit come attore strategico sul territorio per la nascita e la crescita di progetti innovativi.

Il rinnovo è stato presentato nella sala conferenze del Crit dal sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, alla presenza della presidente di Aem Fiorella Lazzari, da Carolina Cortellini, Presidente del Crit e Co-fondatrice di Microdata Group, e da Matteo Monfredini, Amministratore Delegato del Cit e Chairman & CFO di Growens. Con loro anche Nicolò Dossena, Managing Director del Crit.

Nella nuova convenzione si conferma l’impegno di Comune e Aem nella decisa calmierazione dell’affitto dei 1.000 metri quadrati di proprietà di Aem, aggiuntivi agli 800 metri quadrati del Crit.

Se la precedente convenzione, con il primo anno di totale gratuità nella fase di partenza del Cobox e il successivo di affitto calmierato, ha aiutato il consolidamento e l’estensione del Cobox, questa nuova convenzione di sostegno al Crit si pone a garanzia della continuità dell’ampliamento realizzato due anni fa che ha consentito al Cobox di passare dalle 35 postazioni occupate prima del trasferimento alle 66 del 2023, fino alle attuali 90, corrispondenti alla massima capienza.

I CONENUTI DELLA CONVENZIONE

Per quanto riguarda il Crit, viene rinnovato l’impegno a consolidarsi come punto di riferimento per lo sviluppo economico, ambientale, culturale e sociale di Cremona, attraverso la valorizzazione delle eccellenze esistenti e la creazione di un ambiente che generi nuove opportunità. Alla base di questo grande obiettivo, c’è la stretta collaborazione con gli enti pubblici e privati, oltre che con le università e le scuole.

Tante le azioni previste dalla convenzione e portate avanti dal Crit in questi anni con questo scopo: occasioni di networking tra le imprese residenti e non, collaborazioni con i poli universitari, percorsi di formazione per studenti, scambi tra mondo accademico e mondo lavorativo con workshop, azioni di tutoraggio, testimonianze e presentazioni aziendali, open day per i lavoratori in smart working, progetti in collaborazione con la Pubblica Amministrazione. Una collaborazione che si è estesa anche ad ulteriori progetti, come la creazione del portale Cremona città universitaria o del nuovo sito di Aem S.p.a.

In particolare, la nascita di start up è uno degli obiettivi delle convenzioni tra Crit, Aem e Comune. Dal 2022,il Crit ha sostenuto le start up del territorio, offrendo alle nuove imprese numerosi servizi e un canone agevolato che sarà rinnovato anche per i prossimi due anni. Da questo contesto è nato il progetto Build Your Idea, promosso da Crit e Università Cattolica del Sacro Cuore, in partnership con la Camera di Commercio di Cremona e in sinergia con il Comune di Cremona: un incubatore dedicato alle nuove imprese, presentato a margine della presentazione della nuova convenzione. Un nuovo e innovativo progetto per il territorio cremonese, che dà già concretezza e prospettiva alla nuova convenzione.

I COMMENTI ISTITUZIONALI

“Che gioia percorrere gli spazi del Cobox – il commento del Sindaco Galimberti – e vedere tutte le postazioni occupate, fermento di giovani imprenditori, startup e imprese innovative insediate in città. Grazie dunque alle imprese che hanno investito e continuano a farlo, perché, a favore di Cremona, di tutta la Provincia, hanno fatto e continuano a fare una gran cosa che ha un’importanza nazionale!

Ma anche il pubblico ha investito moltissimo, Aem e Comune insieme. Milioni negli ultimi anni e oggi continuano ad aiutare e sostenere, perché aumentino le startup anche in collaborazione con Camera di Commercio e con le Università, perché si faccia formazione continua, perché qui possano nascere nuove idee di impresa e servizi, perché la Pubblica Amministrazione insieme al Crit possa portare avanti quella transizione digitale a favore di tutto il territorio e insieme alle imprese.

È una visione strategica di città e di territorio, in cui il Crit è pilastro fondamentale insieme a quello dell’investimento decisivo, costruito e sempre da rafforzare, su Università, centri di ricerca e di innovazione e a quello delle progettualità nuove sulle scuole e sull’orientamento dei giovani, in una connessione strettissima formazione/lavoro. E il Crit e questo luogo della città potranno e dovranno espandersi ancora di più”.

“Siamo felici di firmare il rinnovo di questa convenzione – le parole di Carolina Cortellini – perchè ci consente di continuare a creare qualcosa di nuovo a Cremona. E questo non è scontato.. La convenzione è fondamentale anche per le nostre imprese che concepiscono in modo nuovo l’innovazione. E un benvenuto particolare al progetto delle start up perché è il percorso giusto per creare nuove imprese e per dimostrare che a Cremona, se siamo compatti e coesi, si possono fare cose belle e nuove“.

“Mi fa molto piacere che ci sia un riconoscimento ufficiale del Crit come asset fondamentale della città – ha sottolineato Matteo Monfredini. – Le aziende che sono a bordo del Crit sono aziende che dodici anni fa si sono messe insieme, intorno ad un tavolo, e hanno deciso di investire e oggi continuano a farlo. Sono contento che questa convenzione venga rinnovata perché tutto ciò che otteniamo lo riversiamo in ciò che facciamo, nella città. L’altra cosa che mi preme sottolineare è la collaborazione tra pubblico e privato su cui qualcosa in più possiamo ancora sviluppare perché ora ci sono i presupposti per farlo“.

© Riproduzione riservata