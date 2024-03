Il Museo del Violino di Cremona ha ospitato il secondo capitolo di #masterclass, il format itinerante, costola del più noto Travel Hashtag. Un evento strutturato in tre momenti tematici che, per tutto il giorno, ha coinvolto audience differenti sul tema del turismo, grazie alla partecipazione di esperti di marketing & comunicazione, manager di organizzazioni turistiche, accademici e digital content creator, selezionati per l’occasione dall’ideatore di #masterclass, Nicola Romanelli.

“Sul turismo a Cremona abbiamo fatto un investimento enorme e fruttuoso. La professionalità messa in campo è altissima. Grazie davvero all’assessore Barbara Manfredini al suo staff, a tutti gli operatori cittadini e grazie anche a Travel Hastag, perché ci aiuta ad aprire lo sguardo verso sempre nuove prospettive. Turismo è anche prospettive di lavoro, un lavoro vario e innvativo! Il dialogo con gli studenti e le scuole è importantissimo.

Lo stiamo promuovendo rispetto a diversi ambiti (anche sull’agroalimentare) insieme a imprese, scuole e università. Perché Cremona è una città di opportunità per i nostri giovani e, anche da questo punto di vista, il turismo è un ambito in crescita” queste le parole con le quali il sindaco Gianluca Galimberti ha voluto commentare e lodare l’iniziativa che si pone alla fine di un lungo percorso di condivisione con gli operatori ed approfondimento di varie tematiche.

Durante la mattinata, nella splendida cornice dell’Auditorium Giovanni Arvedi, Nicola Romanelli e Federica Di Nardo hanno parlato agli studenti degli istituti Manin, Einaudi, Ghisleri e CR.Forma affrontando il tema delle “Professioni e competenze del turismo di domani”, mentre nel pomeriggio, nella sala Fiorini del Museo del Violino, si è tenuta una tavola rotonda a tema “DMO e valorizzazione del territorio”.

Un momento di approfondimento molto partecipato e apprezzato dai presenti durante il quale sono intervenuti Carmen Bizzarri (Università Europea di Roma), Patrik Romano (direttore generale Fondazione Bologna Welcome), Bruno Bertero (direttore generale Ente Turismo Langhe Monferrato Roero), Luca Caputo (direttore generale Destination Verona&Garda Foundation) e Paolo Rizzi (direttore Laboratorio di Economia Locale e Docente di Politica Economica Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona).

Due ore di confronto tecnico sulle prospettive del Destination Management come leva per uno sviluppo turistico qualitativo, sostenibile e human-centric: “Un’occasione imperdibile per ascoltare professionisti del turismo condividere le buone pratiche consolidate in altre destinazioni” dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Cremona Barbara Manfredini. “La nostra città crede nel turismo e nel progetto di governance territoriale attraverso l’organizzazione di una Destination Management Organization. I risultati ottenuti in questi ultimi anni premiano i nostri sforzi in tal senso e consolidano la rete degli operatori pubblici e privati”.

Nel tardo pomeriggio, infine, operatori turistici, addetti del comparto extra alberghiero ed esponenti della filiera agroalimentare, tutti insieme a lezione di “Digital Marketing e Comunicazione” con Sauro Mariani (consulente per lo sviluppo strategico e marketing nel settore dell’ospitalità), Domenico Palladino, (direttore editoriale di Qualitytravel ed esperto di marketing digitale in ambito extra alberghiero) e Zaira Magliozzi (art & travel storyteller e content creator).

“È stata una giornata decisamente intensa” spiega Romanelli- “Qui a Cremona abbiamo avuto un’ulteriore conferma, dopo il debutto dello scorso ottobre a Nuoro, che un’iniziativa formativa/informativa come #masterclass è in grado di portare stimoli, best pratice, idee e visioni sia agli operatori del territorio e amministratori sia ai ragazzi di scuole ed università con uno scopo preciso: promuovere il turismo come opportunità, a tutti i livelli, in grado di generare ricchezza e benessere sociale”.

© Riproduzione riservata