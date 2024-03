Elisa Mignani, classe 1997, cuoca contadina e titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, è la nuova presidente di Terranostra Cremona, l’associazione ambientalista di Coldiretti, rivolta ad agriturismo, ambiente e territorio. Ha ricevuto il testimone da Gherardo Mazza, cuoco contadino di Spino d’Adda, nel corso dell’Assemblea elettiva dell’Associazione, svoltasi a Cremona, presso l’ufficio zona di via Ruffini.

Accolta dal direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono e dalla vicepresidente Serena Antonioli, è intervenuta in assemblea Eleonora Masseretti, presidente regionale di Terranostra, affiancata da Irene Facchetti, coordinatrice di Campagna Amica e Terranostra Lombardia.

Per la presidente regionale Eleonora Masseretti e per la neoletta presidente provinciale Elisa Mignani è stata occasione per fare il punto sull’impegno e sugli obiettivi di Terranostra. La presidente Masseretti ha presentato ai soci e agli agriturismi l’associazione, le finalità e i punti cardine del programma, ha citato i nuovi appuntamenti, i prossimi obiettivi, e sottolineato il valore di condividere i percorsi, sentirsi una squadra e “fare rete”.

Ha ribadito come “la nostra sfida sia parlare di turismo agricolo”, evidenziando come “il binomio agricoltura e turismo sia oggi al centro dell’attenzione, grazie anche alla candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco”. La presidente ha ribadito il valore del turismo agricolo, che è turismo esperienziale, “turismo lento, dei piccoli borghi, del racconto agricolo”. Ha quindi rimarcato, tra gli obiettivi di lavoro per i prossimi anni, la volontà di puntare sulla formazione, ad esempio a partire dalla promozione di corsi dedicati alle lingue straniere.

Anche Terranostra Cremona è pronta a fare la propria parte, nell’impegno di dare risposte e supporto alle aziende agrituristiche del territorio, con l’intento comune di promuovere e sostenere l’attività agrituristica in un’ottica di protezione e valorizzazione delle risorse naturali del mondo rurale.

“Siamo pronti a ripartire e a portare il nostro contributo di lavoro e di idee – ha detto la neoeletta Elisa Mignani –. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Volentieri mi metto a disposizione, per proseguire insieme a tutti voi nella strada già intrapresa, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più e sempre meglio le nostre aziende, il nostro territorio, promuovendo la nostra ospitalità contadina e le nostre eccellenze agroalimentari”.

Da parte di tutti un ringraziamento è stato rivolto al presidente uscente Mazza, che resta nella squadra provinciale e regionale. Elisa Mignani avrà al suo fianco anche Paolo Riseri, già presidente di Terranostra, e Giacomo Maghenzani, responsabile della segreteria.

“Buon lavoro a Elisa Mignani e a tutta la squadra di Terranostra – evidenzia il direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono –. Gli agriturismi sono custodi delle tradizioni alimentari nel tempo, con menù locali a base di prodotti di stagione a chilometro zero. Ma negli ultimi anni l’offerta di servizi si è ampliata: accanto a quelli tradizionali, quali ristorazione e alloggio, infatti se ne sono affiancati altri come degustazione, passeggiate ed escursioni, fattorie didattiche, corsi, fattorie sociali. Siamo orgogliosi di questa realtà che, anche in provincia di Cremona, ha tantissimo da offrire. Grazie all’impegno di Terranostra, contribuiamo a far crescere un turismo di qualità, che ricerca la bontà del cibo, i sapori tipici, l’accoglienza familiare, e nel contempo è attento alle bellezze naturali, paesaggistiche, artistiche del nostro territorio”.

