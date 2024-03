Dal 2 aprile 2024 il Centro Diabetologico dell’ospedale di Cremona, allo scopo di facilitare l’accesso al servizio, mette a disposizione degli utenti un doppio contatto telefonico.

Per prenotare, disdire o cambiare un appuntamento sarà possibile contattare direttamente il CUP (0372 405 715). Per parlare con i professionisti, rinnovare i piani terapeutici o ricevere chiarimenti rispetto alla patologia, i pazienti già presi in carico potranno rivolgersi direttamente al personale sanitario (0372 408 509).

Il Centro Diabetologico, diretto da Sergio di Lembo, si trova al sesto piano dell’Ospedale di Cremona. Fra le principali attività, offre supporto e cura ai pazienti con diabete o a rischio di contrarre la malattia e pianifica incontri di gruppo per l’educazione terapeutica, consigliando alimentazione e corretti stili di vita, automonitoraggio, attività fisica e prevenzione del piede diabetico.

CONTATTI

CUP

Prenotare, disdire o cambiare appuntamento

Tel. 0372 405 715 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30

CENTRO DIABETOLOGICO

Rinnovi piani terapeutici, informazioni sanitare

Tel. 0372 408 509 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30

