“Il punto è la riduzione delle diseguaglianze sociali, il mettere al centro il diritto all’istruzione e la dignità della comunità, perché una città che fornisce un’educazione di qualità segnala di voler puntare sul cambiamento e sul futuro”.

Si è aperto con queste parole di Paola Lanzi, moderatrice e responsabile delle politiche sociali della segreteria cittadina PD, l’incontro “Una città che cambia: come costruire il diritto ad una educazione e formazione di qualità per tutti e per tutte”, terza Officina Cremona organizzata dalla Segreteria cittadina PD, sul tema dell’educazione e della formazione.

Subito dopo di lei apre il dibattito l’assessora all’istruzione Maura Ruggeri sottolineando l’importanza del momento di condivisione prima di dare un quadro del sistema cittadino di formazione con i percorsi che fino ad oggi sono stati compiuti e quelli che potrebbero essere intrapresi focalizzandosi sul valore costituzionale dell’inclusione.

Al tavolo con loro Cristina Boldi, ex insegnante presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti, Giada Casoni, educatrice professionale, Simona Frassi, consigliera comunale e docente, ed Eleonora Sessa, formatrice, ognuna delle quali ha favorito la discussione aperta sul tema attraverso la proposta di alcune parole chiave tra cui scelta, orientamento, respiro e protagonismo. Ha chiuso l’evento il segretario cittadino Roberto Galletti sottolineando l’importanza delle scelte politiche compiute dalla giunta e dall’amministrazione. Grande soddisfazione e partecipazione al termine dell’evento che la segna metà del percorso di incontri del ciclo Officina Cremona.

