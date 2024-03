Carabinieri all’inseguimento di un’auto rubata nella notte tra il 28 e il 29 marzo, conclusosi con la fuga dell’uomo alla guida e con il recupero del veicolo da parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona.

Era circa mezz’ora dopo la mezzanotte quando lungo la tangenziale è stata intercettata un’autovettura, con una sola persona a bordo, a cui è stato intimato l’alt per un controllo di polizia.

Alla vista dei Carabinieri, il conducente ha accelerato per distaccare la pattuglia imboccando via Sesto e via Picenengo in direzione di Casanova del Morbasco. Ne è scaturito un inseguimento lungo l’arteria stradale, con l’auto in fuga ad elevata velocità. L’auto ha raggiunto la frazione Cavatigozzi dove ha imboccato la strada per Spinadesco e qui ha percorso diverse vie del centro abitato sempre a velocità elevata.

Una volta arrivato in via Po a Spinadesco, il fuggitivo ha tirato il freno a mano, è sceso dal veicolo ed è scappato per i campi, favorito dal buio e dalla vegetazione. Le ricerche, anche con l’ausilio della pattuglia dei Carabinieri di Casalbuttano, non hanno permesso di rintracciare l’uomo.

Il veicolo era stato rubato nella frazione Cavatigozzi la sera prima, verso le 20.00, quando il suo proprietario si era fermato al bancomat lasciando l’auto aperta.

Intanto continuano le ricerche dell’uomo. gbiagi

