Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (dell’età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4 volte in più rispetto alle femmine.

Cremona è impegnata in prima linea al fianco di giovani pazienti affetti da autismo. Da ottobre sarà attivo, come ha dichiarato Serafino Corti a “Punto e a Capo”, il centro nazionale autismo a Sospiro, realtà che aiuterà anche le famiglie dei pazienti. E proprio Corti è stato nominato dall’assessore regionale Locatlli coordinatore osservatorio nazionale sulla condizione di persone con disabilità.

L’Istituto superiore di sanità, a fine 2023, ha pubblicato il testo completo della Linea Guida sulla diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti che include 27 raccomandazioni e 1 indicazione di buona pratica clinica che gli esperti -professionisti e familiari/persone autistiche – hanno formulato sulla base della letteratura più aggiornata e della loro esperienza professionale e personale.

Il documento pubblicato riporta le raccomandazioni relative agli interventi diagnostici, che non erano regolati dalle linee guida precedenti, e terapeutici, sia farmacologici che abilitativi e riabilitativi, da implementare nella pratica clinica, valutando le evidenze nel dettaglio producendo raccomandazioni e indicazioni di buona pratica clinica. In prima linea impegnata anche l’associazione Accendi il Buio con il suo presidente Massimiliano Pegorini così come Occhi Azzurri Onlus, pronta a inaugurare entro l’anno il nuovo centro all’interno del Parco del Morbasco.

La banca dati di ATS relativa alle persone con diagnosi di autismo, nel 2021, residenti nel cremonese risultano complessivamente 355 di cui 217 al di sotto dei 21 anni, un dato particolarmente significativo se paragonato a quelli del cremasco, che riporta complessivamente 275 persone con questa diagnosi, o dell’ambito di Casalmaggiore dove ne risultano 31.

© Riproduzione riservata