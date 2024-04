Il 3 aprile 2024 prende il via Nati per leggere, una “maratona” per promuovere la lettura ad alta voce nell’infanzia. Si tratta di un progetto promosso dalla Funzione Prevenzione e Promozione della Salute Aziendale di Asst Cremona in collaborazione con la Piccola Biblioteca Comunale di Cremona. La maratona farà tappa in diversi reparti e servizi con l’obiettivo di avvicinare i bambini e le loro famiglie al mondo dei libri.

Iniziare a leggere sin dai primi anni di vita aiuta i bambini e le bambine (affiancati da genitori, nonni, insegnanti) a sviluppare capacità di linguaggio e pensiero. La lettura, infatti, è un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei piccoli e al contempo un’occasione di relazione e conoscenza per gli adulti.

Per questo “Nati per leggere” propone momenti di lettura ad alta voce dedicati ai bambini, alle mamme e ai papà che frequentano l’ospedale e i servizi socio-sanitari territoriali.

LE TAPPE DELLA MARATONA “NATI PER LEGGERE”



1) Mercoledì 3 aprile 2024 • ore 10

Centro Vaccinale – Via Dante, 134 • Cremona

“Letture ai bambini”

Accesso libero

2) Venerdì 10 maggio 2024 • ore 10.30

Ostetricia e Ginecologia – Via Largo Priori, 1 • Ospedale di Cremona

“Letture alle pance”

Per partecipare inviare una email ad ambulatorigine@asst-cremona.it oppure telefonare a 0372 405638 (dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30)

3) Sabato 11 maggio 2024 • ore 15

Parco Colonie Padane – Via del Sale • Cremona

Le letture si trasferiscono a “Super Gioco Sano”

Accesso libero

4) Martedì 14 maggio 2024 • ore 10.30

Consultorio di Casalmaggiore – Piazza Garibaldi, 3 • Casalmaggiore

“Letture ai bambini”

Per partecipare inviare una email a consultorio.casal@asst-cremona.it

5) Venerdì 7 giugno 2024 • ore 10.30

Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano, 14 • Cremona

“Letture ai bambini”

Per partecipare inviare una email a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

6) Venerdì 14 giugno 2024 • ore 10.30

Consultorio di Cremona – Via San Sebastiano, 14 • Cremona

“Letture alle pance”

Per partecipare inviare una email a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it

UNA RETE DI PROFESSIONISTI

Nati per leggere è un progetto avviato nel 1999 e sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche ed il Centro per la Salute del Bambino, presente in tutte le regioni italiane. Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura con il contributo dei professionisti di ASST Cremona e della Piccola Biblioteca Comunale di Cremona.

La rete di Nati per leggere coinvolge tutte le professioni che si occupano dell’infanzia e delle famiglie, dal punto di vista della salute, educativo e culturale.

