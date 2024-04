Mai come in questo momento è importante e fondamentale far amare e insegnare alle nuove generazioni, a partire dai bambini più piccoli, l’importanza del rispetto della natura e degli animali. Lo sanno bene all’Azienda Agricola Maghenzani, guidata da Gianna Balestra, che al Boschetto a Cremona sono un punto di riferimento sul rapporto bambino natura, per farlo crescere nel pieno amore per il verde e per gli abitanti del pianeta. L’8 aprile prenderà il via una serie appuntamenti (sette, per due giorni la settimana) per i bambini tra i 4 e gli 8 anni che verranno condotti alla scoperta della natura: “Agriatelier in natura 2024” il titolo del progetto che mette al centro il rispetto della natura.

Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook “Agrinido Piccoli Frutti Maghenzani”. Fb

