Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cremona ha recentemente coordinato un’iniziativa di formazione cruciale per i Comandi delle Regioni dell’Emilia Romagna e del Piemonte. La necessità di formazione urgente, specialmente per coloro dotati di mezzi anfibi, è stata affrontata con l’organizzazione di due corsi di patenti nautiche “estese alla conduzione di mezzi anfibi”.

I corsi, svoltisi presso la sede del Comando di Cremona dal 19 al 29 marzo, hanno visto la partecipazione attiva dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Bologna, Ferrara, Piacenza, Forlì Cesena, Alessandria, Novara, nonché del personale dei Comandi della Lombardia, quali Milano, Brescia e Pavia. Complessivamente, sono stati coinvolti e formati 31 operatori.

I corsi sono stati guidati da formatori esperti l’I.A.E. Davide Regonati, il C.R. Salvatore Belluardo del Comando di Cremona e l’ I.A.E. Michele Bebbu del Comando di Pavia.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato fornire agli operatori delle competenze essenziali per gestire efficacemente i mezzi anfibi in situazioni di emergenza. La scarsità di istruttori qualificati su scala nazionale ha reso questa collaborazione interregionale non solo essenziale, ma anche un modello di adattabilità e cooperazione.

La collaborazione tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco dimostra l’importanza della sinergia e della condivisione di risorse per affrontare le sfide emergenti nel settore della sicurezza pubblica.

