Conferenza programmatica di Italia Viva Cremona questo pomeriggio a cascina Moreni, per strutturare il partito in vista dei prossimi appuntamenti elettorali – Comunali ed Europee – per sancire formalmente il sostegno al candidato sindaco del Centrosinistra Andrea Virgilio, attraverso la lista “Cremona sei tu” che vede come capolista Luciano Pizzetti. Entrambi presenti all’incontro che era iniziato con i saluti del presidente provinciale di Giovanni Biondi e gli interventi del consigliere regionale Licata, del candidato sindaco di Casalmaggiore Luciano Toscani e del consigliere del comune di Crema Simone Beretta.

Pizzetti ha ribadito il senso della lista in appoggio a Virgilio, non una lista civica ma “di comunità, fatta di persone che con le loro attività, nelle cose che hanno fatto, hanno aiutato questa città. Una lista che intende rappresentare questa gamma ampia di interessi e portarla in dote ad Anrdea Virgilio. Cremona non deve vivere solo delle proprie tradizioni ma del proprio futuro” e per farlo deve avere il coraggio delle scelte. Pizzetti ha poi parlato dei due problemi principali della città, calo demografico e questione ambientale. Per affrontarli, “la parola d’ordine non è il dire no a tutto, più che combattere dobbiamo costruire. Non è che chiudendo o rinsecchendo il sistema produttivo hai risolto il problema ambientale, l’hai solo aggravat0”.

Virgilio ha illustrato le priorità del suo programma: allargare il perimetro della coalizione ma con forze che mettano a disposizione percorsi concreti, “e questo è il contrario del populismo, che cerca un capro espiatorio per non affrontare i problemi del territorio”. Ha poi attaccato il centrodestra che punta tanto sul tema sicurezza, “ma non è con tre giorni nei gazebi che si risolvono le cose, bisogna stare tutto l’anno ad affrontare i problemi”, citando sul finire anche la necessità di instaurare un nuovo rapporto con il terzo settore, che deve essere maggiormente coinvolto nella progettazione degli interventi sociali e non svolgere il semplice ruolo di “braccio esecutivo” di politiche pensate dal pubblico.

