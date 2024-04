Un pezzetto di Cremona all’Innovation summit di Parigi. Una due giorni per parlare di innovazione e sostenibilità dove è stata invitata anche Padania Acque per illustrare la digitalizzazione delle reti dell’acquedotto cremonese.

Tanti esperti e dirigenti di grandi aziende europee si sono ritrovati per alle porte di Versailles per approfondire come accelerare la trasformazione e l’innovazione tecnologica allo stesso tempo promuovere la sostenibilità ambientale.

Una case history di successo quella di Padania Acque raccontata dal direttore generale Stefano Ottolini accompagnato dal presidente Cristian Chizzoli e dall’amministratore delegato Alessandro Lanfranchi.

Servizio di Giovanni Palisto

