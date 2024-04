M5S, calata di big per Paola Tacchini: focus su qualità dell’aria

Prima uscita pubblica da candidata sindaco per Paola Tacchini, Movimento 5 Stelle e sostenuta dai comitati ambientalisti, venerdì pomeriggio in sala Zanoni, con presenze autorevoli quali l’ex ministro Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei deputati dal 19 ottobre 2022, e Ministro dell’ambiente e della tutel del territorio e del mare nei governi Conte I e II.

A sostenere la candidata pentastellata, presenti anche Mariangela Danzì eurodeputata M5S, la senatrice Elena Sironi della Commissione Ambiente e l’onorevole Valentina Barzotti, spesso presente a Cremona per le tematiche legate al Biometano e al presidio Prosus.

Sul tema qualità dell’aria è intervenuto Costa: “Occorre fare di più sul fronte del monitoraggio, ad esempio consentendo alle centraline di rilevare i dati dell’aria 24 ore su 24 e collocarle in zone particolari in modo ulteriori insediamenti che possano danneggiare la qualità dell’aria, vengano delocalizzati. C’è poi il tema dell’ospedale, non si possono ridurre i posti letto talmente tanto”.

“Da ex ministro dell’ambiente – ha poi aggiunto – non sono d’accordo con le politiche che sta portando avanti il Governo, che è andato in Europa a negoziare in negativo la legge sulla “natural restoration” che dice che l’ambiente va tenuto in considerazione, mentre per il Governo non serve, per fare un esempio. E poi ci sono i problemi che riguardano il bracconaggio, la fauna selvatica, la qualità dell’acqua. Si potrebbe parlare anche di dove mettono le scorie nucleari, non si sa dove saranno collocate e io qui sono assolutamente critico”.

“Essere squadra e non sentirsi da soli è fondamentale, ed è per questo che desidero ringraziare tutti, gruppo territoriale e gruppo Amministrative per il loro esserci”, ha detto a fine incontro Paola Tacchini. “Tutto ritagliato tra i mille impegni delle nostre vite, ma con la stima reciproca che ci fa donare tempo, energie e risorse a questa martoriata Cremona.

“Un grande riconoscimento è stato dato al nostro consigliere comunale Luca Nolli, che da 5 anni da solo in consiglio ha cercato di far sentire la nostra voce.

Se le parole degli eccezionali ospiti ci hanno fatto capire ulteriormente la drammatica criticità ambientale, climatica ma anche sociale del nostro territorio, c’è anche stato un messaggio di speranza.

Si può fare, si deve fare qualcosa, e anche un sindaco ne ha la facoltà con la sua giunta.

Oltre alle loro parole – afferma ancora Tacchini – la promessa che il loro supporto di parlamentari lo avremo sempre e non saremo soli ad affrontare e tentare di invertire la grave situazione di inquinamento ambientale che ci sta soffocando”.

