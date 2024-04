Si allarga la rete del teleriscaldamento cittadino, con il cantiere di A2A (attraverso la controllata Linea Distribuzione) avviato da fine marzo in piazza Cadorna davanti alla sede dell’Associazione industriali. Le tubazioni raggiungeranno la ex caserma Manfredini dove si sta realizzando il nuovo campus del Politecnico.

Un cantiere quindi destinato a durare a lungo, quello di cui al momento si vede solo l’inizio, e che proseguirà lungo via Massarotti fino all’incrocio con via De Stauris. Termine lavori previsto per il 30 luglio, quindi almeno 4 mesi di lavori, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità, che già allo stato attuale è notevomente sacrificata dal cantiere privato in corso presso l’immobile del civico 1 della trafficatissima via Massarotti, che sta comportando un restringimento della carreggiata. gbiagi

© Riproduzione riservata