Giornata di assemblea ordinaria con la chiusura del bilancio 2023 e del preventivo 2024 per la canottieri Bissolati, quella di sabato. La società naviga in buone acque, come racconta il presidente Maurilio Segalini: “Una frase simbolo che mi viene dire è i conti sono a posto e per fortuna, abbiamo lavorato molto nell’anno 2023, tutti sanno che crescite ci sono state per i costi delle utenze e materie prime, ma credo che siamo riusciti nel nostro obbiettivo”.

Oltre alle premiazioni delle nozze d’oro per chi ha raggiunto i 50 anni di iscrizione, si è anche fatto il punto sul futuro, con la scelta dei lavori da mettere in cantiere per gli anni a venire.

Tante le scelte sul tavolo che i soci dovranno prendere nei prossimi mesi: “Faremo una grande assemblea straordinaria per decidere gli investimenti dei prossimi anni. Abbiamo una serie di mutui che si liberano, li stiamo finendo di pagare e quindi abbiamo individuato sette progetti che i soci dovranno votare e scegliere quali realizzare. Tra questi ci sono la copertura della piscina con pallone, la copertura dei campi da tennis, la costruzione di due campi da padel e due da pickleball e l’allargamento dell’area bambini”. l.scar

