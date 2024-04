Nuovo colpo di scena nella corsa elettorale per il Comune di Cremona: spunta infatti il nome di un quarto candidato sindaco, oltre a quelli già noti. Si tratta di Maria Vittoria Ceraso, già assessore durante l’amministrazione Perri e consigliere comunale nell’amministrazione attuale.

La candidata si presenterà “con una lista civica che si ponga al centro dei due schieramenti di centrodestra e centrosinistra.

“In nessun modo questo progetto ha l’obiettivo di essere contro o in polemica con qualcuno” tiene a precisare la candidata. “Voglio solo rappresentare un’alternativa di voto con idee moderate, mettendo a frutto i miei 15 anni in politica, con il mio stile e la passione che ha caratterizzato il mio impegno civico”.

Un progetto che per il momento è in fase di realizzazione: la candidata sta raccogliendo i nomi per la propria lista, che verrà presentata nelle prossime settimane. Questa candidatura va ad aggiungersi a quelle già note: Andrea Virgilio per il centrosinistra, Alessandro Portesani per il centrodestra e Paola Tacchini per il movimento 5 Stelle e la lista ambientalista “Cremona cambia Musica”. lb

