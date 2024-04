Toccherà anche Cremona il tour teatrale di Vincenzo Regis, comico bresciano da centinaia di migliaia di click. Il suo spettacolo “Io cioè boh” sarà in scena al Teatro Filo il prossimo 17 maggio. “Lo spettacolo debutta al Teatro Manzoni di Milano, ci saranno poi quattro date a Brescia e chiuderemo con Mantova e Cremona”, ha raccontato Regis durante la sua ospitata nella trasmissione di Cremona1 “Ogni giorno Con Noi”.

Conosciuto soprattutto grazie alla rete, che negli anni lo ha reso una vera e propria istituzione per i fan bresciani e non solo, Vincenzo Regis ha raccontato di essere innanzitutto molto onorato per il debutto al Teatro Manzoni: “Essere in cartellone con grandissimi artisti italiani e internazionali è per me un grande orgoglio”, ha detto. “Porto sempre con me la grande emozione degli ultimi istanti prima di entrare in scena: parlo di quando inizia la sigla, io sono dietro le quinte, poi si apre il sipario, entro e c’è il grande applauso: un fiume di emozioni davvero indescrivibile”.

Pochissimi i biglietti ancora a disposizione, acquistabili sul sito Vincenzoregis.com

