Dopo l’annuincio della sua candidatura a sindaco, Maria Vittoria Ceraso guarda già a come muoversi. Sicuro è che la sua lista si porrà “al centro dei due schieramenti di centrodestra e centrosinistra”, ma c’è un’ipotesi che potrebbe già essere confermata domani (dopo la riunione della lista Giovetti, stasera) e cioè l’apparentamento con la lista Giovetti.

Ipotesi che Ceraso non ha smentito. “Ci siamo sentiti con Giovetti, lascio a loro le dichiarazioni lascio a loro le dichiarazioni e le scelte che vorranno fare: io mi sono candidata a sindaco, ho una mia autonomia e ho una mia lista di supporto” ha precisato.

Intanto valzer di poltrone in consiglio comunale a Cremona. Pietro Burgazzi, ex leghista, entrato in fratelli d’Italia, torna a far parte del gruppo misto. Non riconoscendosi nelle scelte di questo centrodestra che ha deciso di candidare Portesani, entra ufficialmente nella lista Giovetti. Beppe Arena anche lui consigliere di Fratelli d’Italia, dopo questa esperienza lascerà la politica, mentre Roberto Chiodelli consigliere di Fratelli d’Italia, potrebbe entrare in lista con Michel Marchi a Gerre. Ancora incerta la posizione di Alessandro Zagni (capogruppo di Fratelli d’italia) che al momento non ha ancora deciso se schierarsi per le prossime amministrative.

Silvia Galli

