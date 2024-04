Sarà il teatro San Domenico di Crema quest’anno a ospitare la 172esima Festa della Polizia di Stato, alla presenza di tutte le autorità. Dopo i saluti istituzionali, si terrà la consueta premiazione del personale impegnato in importanti attività di servizio.

L’invito è aperto a tutti.

Già dal pomeriggio di martedì sarà possibile ammirare una mostra di auto e moto d’epoca della polizia, che saranno esposte davanti al teatro, in piazza Trento e Trieste. Sarà possibile seguire in la festa della polizia di Stato di Cremona su Cremona 1, in diretta dal teatro San Domenico di Crema, mercoledì a partire dalle 10.30.

