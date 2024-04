Ventidue classi di tutti gli indirizzi (turistico, grafico, sociosanitario, alberghiero, commerciale) dell’IIS “L. Einaudi” hanno partecipato al progetto “Fisco e scuola, per seminare legalità”, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate/Riscossioni di Cremona.

Attraverso i numerosi incontri, organizzati grazie alla docente di Diritto ed Economia Annalisa Ventura, i funzionari Alfredo Guarneri e

Sara Petruzzelli hanno spiegato a circa quattrocentocinquanta studenti il ruolo dell’ente per cui lavorano e l’importanza del rispetto delle regole fiscali. I due esperti sono ricorsi ad esempi concreti, presi dal quotidiano, per contribuire a sviluppare il senso della responsabilità civile e sociale, nelle nuove generazioni.

In qualità di referente delle attività di Educazione civica dell’istituto, Annalisa Ventura spiega: “Non ci aspettavamo un’adesione così vasta. L’iniziativa era stata proposta anche lo scorso anno per la sua doppia valenza, educativa e didattica: essa consente di trasmettere valori fondamentali e di approfondire concetti e tematiche, che caratterizzano il programma delle discipline giuridiche ed economiche”.

Alfredo Guarneri aggiunge: “Io e la collega Petruzzelli abbiamo presentato il quaderno didattico, consultabile anche online, da alunni, famiglie ed insegnanti. Attraverso riflessioni, giochi, video, rimandi a film e libri, questo nuovo strumento illustra, in otto pagine, in maniera semplice ed efficace, il funzionamento di tasse ed imposte, il motivo per cui è giusto pagarle e le attività dell’Amministrazione, che se ne occupa nel nostro Paese”.

