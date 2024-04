Ancora un incarico internazionale per Cesare De Lorenzi, titolare delle concessionarie cremonesi del gruppo Stellantis e recentemente confermato alla presidenza dell’associazione concessionari Citroen in Italia.

Durante un incontro a Parigi, De Lorenzi è stato eletto presidente europeo delle Associazioni di concessionari Citroën e DS. E’ il secondo mandato dopo aver guidato l’associazione tra il 2020 e il 2022.

De Lorenzi, grato per il riconoscimento, dice di aver accettato l’incarico nonostante il momento particolarmente delicato per il mercato automobilistico, soprattutto per la transizione green.

Alla proclamazione nella capitale francese erano presenti tra gli altri Thierry Koskas, CEO Brand Citroën Mondo, e Laurent Diot, Capo Commercio Europa Citroën.

