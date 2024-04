Manca davvero poco a questo momento topico: il Lions Day. Lions carichi di entusiasmo, energia e grinta. I Lions presenteranno il lionismo alla cittadinanza e daranno visibilità alle loro iniziative di servizio umanitario e sociale. “Impegno sociale, solidarietà senza confini, promozione salute, salvaguardia dell’ambiente”: sono queste le parole d’ordine del Lions Day, che ogni anno si celebra in tutto il mondo per festeggiare il Lions International, la più grande organizzazione umanitaria a livello mondiale.

Il Lions Day in poche parole per i Lions è mettere in pratica il loro motto “We Serve”.

Tutti i Lions saranno protagonisti, e i risultati saranno il frutto di un lavoro di squadra, coesa e animata da profonda amicizia. I Lions scenderanno in campo e coloreranno di giallo le piazze con i loro giubbini gialli, per far conoscere la loro Associazione. Il loro scopo sarà quello di tendere ad obiettivi comuni per ottenere risultati sempre più tangibili al fine di dimostrare la concretezza dei loro ideali e dare sostanza alle loro azioni, ampliando i loro orizzonti, vivendo e condividendo lo spirito lionistico.

Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale si terrà, il Lions day: Sabato 13 Aprile ci sarà la Premiazione alle ore 16 degli elaborati degli studenti del Poster per la Pace, nel Museo Archeologico “San Lorenzo”. I Lions ringraziano la curatrice ed amica Dott. Marina Volontè, che ha approvato subito la proposta e ringraziano tutti gli studenti, professori e dirigenti delle scuole medie, che hanno collaborato al poster per la pace, concorso del Lions International, per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza della pace. I lavori creati dagli studenti sono unici ed esprimono le esperienze di vita e la cultura dei giovani artisti e risultano tutti molto interessanti: è sempre difficile per la commissione scegliere i migliori, perché sono sempre tutti veramente significativi e creativi

Domenica 14 Aprile, invece, in Piazza Marconi dalle 9:00 alle 12:00, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cremonesi, i Lions faranno lo screening per la glicemia alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete, che l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato una pandemia, visto che i numeri sono in crescita esponenziale, quindi la prevenzione è la scommessa del futuro.

Saranno presenti i volontari, infermieri e medici dell’Associazione Diabetici Cremonesi e dei Lions a disposizione del pubblico per effettuare gratuitamente esami per il controllo della glicemia, e insieme promuoveranno l’informazione e la sensibilizzazione sulla patologia diabetica.

Inoltre alle 16:30 a Spazio Comune sarà presente il fondatore, dott. Roberto Zampieri, dell’associazione “Progetto Serena” con il suo staff e il cane addestrato. Poi ci sarà una famiglia di Crema con la ragazza diabetica che utilizza il cane addestrato per l’allerta diabete. L’obiettivo di questa associazione è di riuscire a far avere a coloro che convivono con il diabete, soprattutto bambini, un cane allerta Diabete, per intervenire in caso di bisogno, cioè quando il diabetico va in ipo o iper glicemia. La ricerca ed il protocollo di questo metodo vengono seguiti dal Prof. Enzo Bonora, medico diabetologo ed endocrinologo di fama internazionale, dell’Università di Verona che, con un video, illustrerà come avviene questa empatia tra il cane ed il paziente diabetico.

La cittadinanza è invitata a partecipare a queste iniziative solidali e i Lions saranno al servizio della comunità locale con i loro progetti e proposte concrete; e magari ci saranno persone che sentiranno il desiderio di far parte dei Lions.

Non si può raccontare un Lions Day in anticipo, deve essere vissuto e partecipato, solo così si avrà l’abbraccio tra lionismo e comunità locale, un abbraccio di servizio, ma anche di empatia e di promozione del territorio che induce a diventare “Costruttori di Solidarietà”.

© Riproduzione riservata