La palestra della scuola comunale di Gerre de’ Caprioli ha ospitato un incontro con Antonio Boschini, medico infettivologo e responsabile terapeutico della comunità di San Patrignano a Coriano, in provincia di Rimini. Il medico ha parlato della sua esperienza nella comunità, iniziata 44 anni fam non da medico ma da ospite della struttura.

Da allora il suo percorso è stato faticoso ma dalla grande soddisfazione. Ha visto passare circa 27.000 ragazzi da quando è medico all’interno della comunità: davanti alla platea (in prima fila il sindaco Michel Marchi che ha organizzato e fortemente voluto l’evento), il dottor Boschini ha ripercorso la storia della comunità raccontando anche in prima persona come ha vissuto l’uscita della serie su Netflix “Sanpa”.

Il medico ha ricordato come sia stato lui personalmente a volere che lo stesso giorno dell’uscita delle puntate tutti i ragazzi le vedessero insieme, proiettate nel cinema teatro all’interno della comunità. È ancora a ripercorsi i momenti del Covid quando nella prima ondata nel 2020 il virus non è riuscito a entrare dentro San Patrignano, cosa invece che è successa nella seconda ondata.

“La comunità era divisa in due gruppi “ha raccontato “ il gruppo dei ragazzi con il Covid e quelli senza ma ognuno faceva le stesse attività nel suo gruppo. Credo che all’interno di San Patrignano i ragazzi l’abbiano vissuta meglio rispetto a tante altre persone fuori”. Alla fine dell’incontro un lungo applauso per il medico commosso davanti all’accoglienza cremonese.

