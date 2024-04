Serene, azienda vitivinicola di proprietà del Consorzio Agrario di Cremona, parteciperà alla 56ema edizione di Vinitaly, salone internazionale dei vini e dei distillati, (Padiglione 4 , Stand D5) dal 14 al 17 aprile a Verona.

L’azienda, certificata biologica dal 2014, esporrà l’intera gamma di vini biologici naturali, fermentati esclusivamente su lieviti indigeni e senza l’utilizzo di lieviti selezionati. I vigneti dell’azienda, localizzati ad Affi, sulle colline orientali del Lago di Garda, alle pendici del Monte Baldo, sono di uve autoctone come Corvina Veronese, Rondinella e Molinara. A questi sono stati aggiunti prestigiosi vitigni internazionali di Pinot Nero, Pinot Bianco, Pinot Grigio e Syrah.

L’azienda, il cui fatturato è costituito per il 60% dall’export verso Germania, Austria, Stati Uniti, Cina, Paesi Baltici e Paesi dell’Est, commercializza i suoi prodotti in canali specializzati. La passione e la cura per il lavoro svolto in vigna e in cantina permettono all’azienda di creare infatti vini di grande pregio, che trasmettono l’anima e la genuinità del territorio in cui sono prodotti, con un’attenzione alla sostenibilità delle produzioni, che ogni anno sono limitate.

Quest’anno Vinitaly, ospiterà oltre 4.000 aziende espositrici, in 17 padiglioni. Nelle quattro giornate del 56° salone internazionale dei vini e dei distillati, cantine da 30 paesi incontreranno più di 30 mila operatori in arrivo da 160 nazioni. Oltre a questi sono già in programma appuntamenti b2b con 1.200 top buyer esteri selezionati e ospitati grazie all’attività di incoming congiunta Veronafiere-Agenzia Ice. Confermate tutte le principali aree tematiche della manifestazione: Vinitaly Bio; International Wine Hall; Vinitaly Mixology e Micro Mega Wines, con focus sulle produzioni di nicchia e a tiratura limitata.

