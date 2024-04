Formaggi&Sorrisi prende il via tra gusto e tradizione. La quarta edizione della kermesse dedicata ai prodotti di eccellenza caseari e non solo muove i primi passi già dalla giornata di venerdì, con molti eventi al PalaFormaggio. Per i buongustai c’è anche la mostarda.

Servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata