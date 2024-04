Si è concluso con la denuncia per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire i documenti di identità e con la sanzione per ubriachezza di un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia a carico, un intervento effettuato a Soncino la scorsa notte da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Crema.

L’uomo, ubriaco e con una bottiglia in mano, urlava e dava fastidio in mezzo alla strada ai veicoli e alle persone. Una volta arrivati sul posto, i militari hanno subito notato l’uomo mentre stava insultando il titolare di un esercizio pubblico. Quando ha visto i Carabinieri, li ha offesi e minacciati e alla richiesta dei documenti ha risposto lanciandosi verso uno di loro, tentando di colpirlo con la bottiglia che aveva con sé.

A quel punto è stato immobilizzato dai militari ma, anziché calmarsi, l’uomo ha continuato a scalciare e sputare al loro indirizzo, urlando e minacciandoli di morte. Anche in seguito, seppur bloccato per evitare che potesse fare del male a qualcuno, ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo.

I militari hanno richiestol’intervento di un’ambulanza che ha accompagnato il 31enne all’Ospedale di Crema, dove è stata necessaria la presenza della pattuglia della Radiomobile per tenere a bada le sue intemperanze

La serata concitata si è conclusa per lui con una denuncia all’Autorità giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale, oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza.

