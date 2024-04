Su un campione di 2.800 studenti italiani, il 27% ha riferito di sentirsi mediamente bene, mentre il 73% ha dichiarato di stare male. Di questi ultimi, il 60% ha ammesso di non ricordare di essersi mai sentito bene a scuola. Di fronte a questi dati, citati nel libro “A mente accesa”, l’unico imperativo educativo possibile per Daniela Lucangeli è “Impariamo a stare bene a scuola”. Questo sarà il fulcro della conferenza della rinomata professoressa di psicologia dello sviluppo e dell’apprendimento che torna a Cremona, dopo il tutto esaurito al Teatro Filo dello scorso anno. L’evento, già sold out anche quest’anno, si terrà al Teatro Monteverdi di Cremona lunedì 15 aprile alle ore 17.

L’iniziativa è parte integrante del progetto Tempo dell’infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali rivolte ad insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini, e dedicate alla fascia d’età 0-11 anni, sviluppato all’interno del più ampio progetto Il Tempo Ritrovato del Comune di Cremona e della Rete degli Istituti Comprensivi della città con capofila l’Istituto Comprensivo Cinque.

La conferenza si propone di fornire a insegnanti, operatori, genitori e cittadini strumenti concreti per promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti.

“È cruciale comprendere il legame tra le emozioni e l’apprendimento – afferma Lucangeli – poiché ciò influisce direttamente sul loro sviluppo futuro”.

Durante il suo intervento, la professoressa esplorerà temi fondamentali quali la plasticità cerebrale, l’intelligenza emotiva e il ruolo della comunità educante nel favorire un clima scolastico sereno e stimolante. Attraverso un approccio pratico, i partecipanti avranno modo di analizzare le dinamiche emotive legate all’apprendimento e l’identificazione di strategie efficaci per “creare un ambiente positivo che favorisca un apprendimento significativo e duraturo. Perchè solo così potremo garantire il benessere e il successo dei nostri studenti”.

In concomitanza con la conferenza della professoressa Lucangeli, apre presso la Sala Borsino l’esposizione “Per un’infanzia libera di giocare, esplorare, imparare”. Questa esposizione, visitabile fino al 23 aprile, ha lo scopo di far conoscere l’approccio educativo che caratterizza il Sistema Integrato Zerosei comunale (asili nido e scuole infanzia del Comune di Cremona), valorizzando la centralità del bambino, l’utilizzo di materiali naturali e la predisposizione di ambienti di apprendimento flessibili e innovativi.

