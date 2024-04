Beega Cycling Tour, progetto tutto cremonese nato dall’unione di diverse realtà locali private, da anni porta avanti una mission di promozione del territorio con organizzazione di tour, assistenza logistica e meccanica, mappatura percorsi.

Dal mese di aprile Beega presenta, per tutti coloro che vogliono scoprire il territorio sui pedali, mappe cartacee e online con percorsi brevi o più lunghi per ebike. Un servizio utile per i cremonesi, ma soprattutto per il turisti che scelgono le strutture ricettive cittadine e vogliono ritagliarsi qualche ora o anche la giornata intera nella campagna circostante. Un modo insomma per ampliare l’attrattiva turistica di Cremona.

La mappatura è effettuata tramite il lavoro dell’ingegnere Filippo Bonali, coinvolto anche nei lavori di creazione percorsi del Contratto di Fiume e del PLIS, mentre la cura dei dettagli della flotta meccanica è in capo alla cooperativa Cosper con la ciclofficina LaGareDesGars, e la promozione turistica al Consorzio Incremona (Agenzia viaggi Nobile e guide turistiche Crart).

Da inizio mese è presente un nuovo corner bike nella reception del Camping con mappe cartacee che riassumono i 12 tour brevi (fino a 45km), che come i petali di un fiore si sviluppano nel territorio attorno a Cremona, rimandando alla visualizzazione su googlemaps. Per i più esperti c’è la possibilità di scaricare anche il file gpx da utilizzare con le applicazioni più specifiche, ad esempio Komoot, Strava, RidewithGPS.

Per chi vuole invece percorrere distanze più lunghe con ebike (fino a 80km) Beega, in partnership con Bikesquare, propone itinerari e informazioni culturali utilizzabili come un vero navigatore multimediale.

Sia i turisti che i cittadini cremonesi hanno ora a disposizione, oltre al noleggio, qualche idea in più per una gita fuori porta, che spazia da grandi classici a qualche percorso probabilmente inedito. Il lavoro si inserisce nella convezione di gestione del camping a cura della cooperativa Nazareth, con la collaborazione di Cosper per lo sviluppo del cicloturismo garantendo il noleggio di biciclette muscolari ed elettriche.

I 12 TOUR BREVI

1.Lungo il Naviglio 26 km – Il Naviglio e l’Antica Strada Regina vi accompagnano in una escursione verso Nord

2.I prodotti della pianura 32 km – Lungo l’antica via Postumia per incontrare attività e aziende agricole del territorio

3.L’antica via Postumia 42 km – Pedalando lungo l’antica via Postumia e la ciclovia VenTo alla scoperta di una originale meridiana

4.A spasso tra i Bodri 30 km – Alla scoperta di questi laghetti (Bodri) creati dal fiume Po quando decideva di riprendersi i suoi spazi nella campagna

5.Superclassico Cremonese 16 km – Avanti e indietro sull’argine maestro, lungo il fiume Po e le sponde del Morbasco si corre, si pedala, si passeggia e si chiacchiera

6.Avventura in MTB 20 km – Percorso ufficiale e segnalato per mountain bike, tracciato da appassionati sportivi cremonesi

7.Due pedalate nei dintorni 15 km – Se non ci si vuole allontanare troppo dal campeggio, senza rinunciare a scoprire le foreste di pianura e gli argini del fiume Po

8.Alle porte della Food Valley 30 km – Dritti verso Parma fino a Soarza, chissà che i sapori non vi portino fino al culatello di Zibello

9.Superclassico Piacentino 30 km – La sponda piacentina del fiume Po fa concorrenza a quella Cremonese per bellezza e relax

10.Tra Po e Adda 43 km – Tre province da attraversare e tanti panorami diversi lungo la ciclovia VenTo

11.Al borgo di Crotta d’Adda 38 km – Lungo la ciclovia VenTo fino a Crotta d’Adda, piccolo borgo con colorati murales, antiche ville, vecchi traghetti e una lunga storia da scoprire

12.Rotta a nord-ovest 35 km – Pezzi dell’Antica Strada Regina vi portano ad esplorare piccoli paesi della campagna e il loro ritmo lento

GLI 8 ITINERARI LUNGHI

1 – Itinerario lungo le sponde del fiume Oglio – 58 km

2- Itinerario Ponte della Barca – 72 km

3- Itinerario tra antiche dimoer e castelli – 84 km

4- Itinerario dei Bodri – 33 km

5- Itinerario sapori della Food Valley – 60 km

6- Itinerario nella bassa piacentina – 40 km

7- Itinerario tra Po e Adda – 54 km

8- Itinerario del Naviglio e Antica Strada Regina – 73 km

