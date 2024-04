Una seconda lista civica, dopo quella di “Novità a Cremona” sarebbe in fase di preparazione per sostenere Alessandro Portesani candidato del centrodestra. L’assetto non è ancora definito, ma è certa la presenza di Giorgio Everet, fino a pochi giorni fa responsabile provinciale dei Seniores di Forza Italia, da poco dimessosi dal partito ma, assicura, ancora fedele all’area dei moderati di centro.

Una compagine che si sta allargando sempre più quella di “Novità a Cremona”, dove è da poco entrato anche l’imprenditore agricolo Carlo Maria Recchia e il geometra in pensione Arnaldo Maggi, presenza assidua finora in tutti gli incontri pubblici di Portesani.

“Nessuno scossone nella coalizione”, assicura Portesani a proposito della scelta di Giorgio Everet, politico di lungo corso sulla scena cremonese, un passato da consigliere con delega al verde e ai quartieri nella giunta di Oreste Perri, ma da tempo allontanatosi dai rappresentanti locali di FI. “Per la sua lunga militanza nei banchi del consiglio comunale, Giorgio resta una risorsa per tutto lo schieramento moderato e di destra e per questo troverà una sua collocazione in una delle liste civiche a mio sostegno”, afferma Portesani.

“Penso proprio che il suo impegno così capillare nella società cremonese soprattutto per quanto riguarda temi sociali importanti e fondamentali, lo renda importante per sviluppare alcuni punti del programma che proponiamo alla città in alternativa alla Giunta Galimberti – Virgilio”.

“Giorgio Everet, storico consigliere comunale di Cremona, resta nello schieramento di centrodestra e per questo lo ringrazio perché ha dimostrato, ancora una volta, che la bella politica, quella degli ideali, esiste ancora”.

“Credo fortemente nella persona di Alessandro Portesani, come nuovo protagonista di una politica nuova nella nostra città e nell’ambito del centrodestra”, afferma Everet. “Ci vogliono figure come la sua che uniscano tutte le forze in campo per battere uno schieramento rappresentato da Galimberti e Virgilio che così male ha fatto negli ultimi dieci anni nella nostra città. Il programma di Portesani, che sostengo integralmente, è una solida base per rilanciare al nostra città verso sfide importanti per il futuro”. gbiagi

