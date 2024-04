Giorgio Everet, fino ad oggi coordinatore provinciale dei Seniores di Forza Italia, lascia il suo partito. E’ lui stesso ad annunciarlo, dopo essersi recato, in mattinata, a parlare con il coordinatore regionale Alessandro Sorte e con il coordinatore regionale dei Seniores, Stefano De Caro, per rassegnare di persona le proprie dimissioni.

Una decisione “presa dopo 30 anni di impegno in politica” sottolinea. Sulle motivazioni, l’ormai ex coordinatore resta sul vago: “Ho fatto politica con passione, e quando la si fa con passione si supera tutto. Negli ultimi mesi però la passione si è molto affievolita, così ho deciso di uscire e di pensare ad altro”.

Dietro la scelta di Everet, dunque, si intravedono motivazioni non dette, in primis dissapori con il partito, che probabilmente affondano le radici in un passato non troppo recente. Emblematico il fatto che voglia “chiedere scusa a Mino Iotta, perché 6 anni fa ho usato nei suoi confronti dei termini forti, sono stato troppo duro con lui. E mi dispiace”.

Nel futuro dell’ex coordinatore Seniores, però, non ci sarà il passaggio ad altre bandiere: “Non entrerò in nessun partito, questa è una certezza”. Ma non chiude completamente la porta all’impegno amministrativo: “Se mi contatteranno da qualche lista civica, entro venerdì, valuterò la cosa” fa sapere.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata