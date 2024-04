Quali dinamiche possono esserci dietro la produzione alimentare? Come è possibile fare in modo che la sana alimentazione provenga da una filiera rispettosa della terra e di chi la lavora? L’ultimo capitolo dell’edizione di esordio de “Il Tempo CrEdibile”, rassegna del Comune di Cremona, insieme alla Rete di Istituti Comprensivi della città e alle associazioni Filiera Corta Solidale, Lav, Circolo Vedo Verde Legambiente Cremona, Non solo noi e Slow Food all’interno del progetto Il Tempo Ritrovato, è dedicato al rapporto tra cibo e etica.

Ospite Marco Omizzolo, docente di sociopolitologia delle migrazioni presso l’Università La Sapienza di Roma, esperto in studi e ricerche sul mercato del lavoro, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata, con particolare riferimento al lavoro gravemente sfruttato in agricoltura.

Durante l’evento, Omizzolo condividerà con il pubblico le realtà nascoste dietro alcune catene produttive alimentari, approfondendo i risvolti socio-economici legati alla produzione del cibo quotidiano. L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti e cittadini interessati a comprendere meglio il contesto in cui si sviluppa il nostro sistema alimentare. L’appuntamento è per mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 17, presso il Teatro Monteverdi. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni si prega di visitare il seguente link: https://tempocredibile-alimentazione-etica.eventbrite.it

Una chiusura importante per la prima edizione dell’iniziativa che, prendendo spunto dall’esperienza della ristorazione scolastica, ha affrontato da diverse prospettive, il tema cruciale dell’alimentazione. Durante il percorso, sono stati organizzati incontri con esperti che hanno approfondito il legame tra cibo e ambiente, benessere, psicologia e etica. Inoltre, sono stati proposti laboratori e attività per scuole e famiglie, grazie alla collaborazione con le associazioni locali e il Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona.

Con la conferenza di Omizzolo terminano, dunque, gli eventi con gli esperti del Tempo CrEdibile, ma continuano gli appuntamenti per le famiglie.

Martedì 16 aprile alle 17 presso il Museo della civiltà contadina Il Cambonino Vecchio i bambini delle scuole primarie con le famiglie sono invitate al laboratorio immersivo dal titolo La marmellata di Galileo, alla scoperta delle proprietà della pianta del rosmarino.

Filiera corta solidale concluderà giovedì 18 aprile il corso Mani in pasta sulla panificazione naturale con l’ultimo appuntamento (sold out) alle 16 presso la scuola infanzia Aporti. Non Solo Noi proseguirà con i suoi laboratori sul viaggio del cacao e del riso: prossimi appuntamenti, lunedì 22 aprile alle ore 16.15 presso la scuola primaria Visconti e lunedì 29 aprile alle ore 16 presso la scuola primaria Bissolati. Per info e iscrizioni: https://iltemporitrovato.comune.cremona.it/.

